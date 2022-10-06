МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Доллар США в четверг пытается удержать завоеванные позиции в условиях неровных торгов, получая поддержку со стороны оптимистичных американских данных и сигналов представителей ФРС о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики. Тем временем перспектива более высоких цен на энергоносители помогает валютам стран-экспортеров и оказывает давление на валюты стран-импортеров. Канадский доллар снизился, несмотря на рост цен на нефть

Накануне доллар вырос на 1% против евро ми на 1,3% против британского фунта, и пытался удержать завоеванные позиции в начале торгов в Азии, проходивших неровно.

На этой неделе евро предпринял две неудачные попытки восстановить паритет с долларом США и на момент написания статьи торговался по 0,9916 доллара.

Отскок фунта от рекордного минимума остановился чуть ниже 1,15 доллара. Как показали опубликованные в среду данные, сектор услуг США в сентябре продолжил расти, в то время как показатели рынка труда были уверенными, а дефицит внешнеторгового баланса сократился.

Президент ФРС-Сан-Франциско Мэри Дейли вновь заявила, что властям следует сосредоточиться на борьбе с инфляцией, развеяв надежды рынка на снижение ставок в 2023 году.

Индекс доллара США снизился на 0,06% до 110,86.

Пара фунт/доллар торговалась по 1,1367, австралийский и новозеландский доллары выросли примерно на 0,4%, до 0,6518 доллара США и 0,5772 доллара США соответственно.

Японская иена, которая оставалась стабильной из-за риска новой правительственной интервенции, торговалась по 144,57 за доллар.

Картель производителей нефти, возглавляемый Саудовской Аравией, известный как ОПЕК+, в среду согласился резко сократить добычу, что вызвало рост фьючерсов нефть марки Brent до трехнедельного максимума 93,99 доллара за баррель.

Позже в четверг Европейский центральный банк опубликует протоколы сентябрьского заседания. Трейдеры также ждут данных по рынку труда США в пятницу, чтобы оценить, насколько быстро и далеко ФРС может повысить процентные ставки.