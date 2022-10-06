МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга прибавляет к доллару и переходит к снижению против юаня: инвалюты торгуются около 60,11 рубля и 8,59 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар США пытается удержать завоеванные позиции

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижался на 6 копеек, до 60,11 рубля, юаня рос на 1 копейку, до 8,59 рубля. По евро сделок пока не было.