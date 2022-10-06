МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро, фунту стерлингов и иене, свидетельствуют данные торгов. Доллар США пытается удержать завоеванные позиции

По состоянию на 7.38 мск курс евро к доллару рос до 0,9913 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9882 доллара, курс фунта стерлингов к доллару — до 1,1357 доллара с 1,1326 доллара, а курс доллара к иене снижался до 144,56 иены со 144,63 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,77%, до 110,92 пункта.

Инвесторы ожидают макростатистику по рынку труда в США в четверг и пятницу. Так, позднее в ходе торгов будут опубликованы данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 1 октября. Эксперты прогнозируют, что показатель вырос на 10 тысяч, до 203 тысяч по сравнению с предыдущей неделей.

В пятницу выйдет важная статистика по безработице в США. Аналитики полагают, что ее уровень в сентябре остался на уровне августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тысяч.

Данные по безработице являются важным показателем для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решения о ставке. Регулятор неоднократно заявлял о своей готовности бороться с высокой инфляцией, с начала года ключевая ставка была повышена уже пять раз, в ноябре рынки ожидают очередного повышения. По данным CME Group, 66% аналитиков прогнозируют повышения вновь на 75 базисных пунктов — до 3,75-4%, а остальные 34% — на 50 базисных пунктов.