МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара во вторник днем поднимается по отношению к иене и опускается к евро в преддверии публикации статистики из США, свидетельствуют данные торгов. Россиянам рассказали, на что сейчас лучше потратить валюту

По состоянию на 13.20 мск курс евро к доллару растет до 0,9884 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9882 доллара, курс фунта стерлингов снижается к доллару до 1,1256 доллара с 1,1326 доллара, курс доллара к иене растет до 144,73 иены со 144,63 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,21%, до 111,31 пункта.

В четверг днем доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро, пока рынки прибывают в ожидании данных о заявках на пособие по безработице в США, которая будет опубликована позднее в четверг. Аналитики ждут, что число первичных обращений выросло до 203 тысяч с 193 тысяч неделей ранее.

Дополнительно на евро может влиять и статистика розничных продаж в еврозоне – показатель в августе сократился к июлю на 0,3%.