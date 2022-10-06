Курс доллара растет к иене и дешевеет к евро перед выходом макростатистики по США
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара во вторник днем поднимается по отношению к иене и опускается к евро в преддверии публикации статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.20 мск курс евро к доллару растет до 0,9884 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9882 доллара, курс фунта стерлингов снижается к доллару до 1,1256 доллара с 1,1326 доллара, курс доллара к иене растет до 144,73 иены со 144,63 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,21%, до 111,31 пункта.
В четверг днем доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро, пока рынки прибывают в ожидании данных о заявках на пособие по безработице в США, которая будет опубликована позднее в четверг. Аналитики ждут, что число первичных обращений выросло до 203 тысяч с 193 тысяч неделей ранее.
Дополнительно на евро может влиять и статистика розничных продаж в еврозоне – показатель в августе сократился к июлю на 0,3%.
https://1prime.ru/Forex/20221006/838378935.html
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