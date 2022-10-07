МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу заявил, что недавние резкие и односторонние снижения японской иены были нежелательными, повторив звучавшие ранее со стороны правительства предостережения инвесторам от того, чтобы слишком сильно толкать национальную валюту вниз. Доллар ускорил рост к евро и иене после данных по рынку труда США

Комментарии Кисиды были сделаны в парламенте в ответ на вопрос одного из законодателей относительно принятого в прошлом месяце решения провести интервенцию на валютном рынке по покупкам иены впервые с 1998 года.

"Слабая иена оказывает различные позитивные и негативные воздействия на экономику. Однако резкие, односторонние снижения, такие, как мы видели недавно, являются нежелательными", — заявил Кисида парламенту.

Проведенная Японией в прошлом месяце интервенция по продажам доллара США и покупкам иены отражает мнение правительства, что оно не может закрывать глаза на "повторяющуюся чрезмерную волатильность", вызванную спекулятивной торговлей, сказал премьер-министр.

Комментарии Кисиды прозвучали после того, как в пятницу курс иены достиг 145,04 против доллара, что недалеко от 24-летнего минимума 145,90, достигнутого в прошлом месяце, что вызвало вмешательство властей.

Иена ослабла против доллара в то время, как инвесторы фокусировали свое внимание на растущих различиях в денежно-кредитной политике Банка Японии, обязавшегося сохранять процентные ставки на ультранизких уровнях, и Федеральной резервной системы США, которая агрессивно повышает ставки, пытаясь совладать со стремительным ростом инфляции.