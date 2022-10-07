МОСКВА,7 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты в начале торгов пятницы после краткосрочного ослабления до 61 рубля против доллара перешёл к росту, также прибавляет к юаню и евро: инвалюты торгуются на 60,65, 8,54 и 58,99 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.13 мск снижается на 25 копеек, до 60,65 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,54 рубля, евро — на 11 копеек, до 58,99 рубля.
Минутами ранее курс доллара обновил максимум с 22 сентября, поднявшись до 61 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20221007/838385132.html
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