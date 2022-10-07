МОСКВА,7 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты в начале торгов пятницы после краткосрочного ослабления до 61 рубля против доллара перешёл к росту, также прибавляет к юаню и евро: инвалюты торгуются на 60,65, 8,54 и 58,99 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Раскрыт момент, когда рубль снова начнет слабеть

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.13 мск снижается на 25 копеек, до 60,65 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,54 рубля, евро — на 11 копеек, до 58,99 рубля.

Минутами ранее курс доллара обновил максимум с 22 сентября, поднявшись до 61 рубля.