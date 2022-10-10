ПЕКИН, 10 окт — ПРАЙМ. В понедельник на континентальном рынке китайский юань стабилизировался. После продолжавшегося целую неделю праздника трейдеры менее негативно относятся к китайской валюте, которую поддерживают принятые Пекином меры стабилизации рынков, а также отступление доллара США. Курс доллара на Мосбирже вырос до 62 рублей впервые с 21 сентября

Пара доллар/юань снизилась от 20-летнего максимума, достигнутого перед тем, как рынки Китая закрылись на неделю. На момент написания статьи на континентальном рынке она торговалась по 7,1140, немного ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Народный банк Китая в понедельник установил срединный курс на уровне 7,0992.

Вероятно, центральный банк будет устанавливать более высокий курс юаня к доллару до ХХ съезда Коммунистической партии Китая.

"Важно, что Народный банк Китая установил фиксинг на уровне 7,0992, близко к уровню 30 сентября 7,0998, — говорят аналитики Mizuho. — Это стало сигналом о том, что центральный банк будет поддерживать ориентир курса юаня до съезда партии, который начнется в воскресенье".

Вместе с тем некоторые аналитики ожидают, что скоро снижение юаня возобновится, хотя его темп замедлится. Такие прогнозы основаны на перспективе повышения ставок ФРС и ослаблении импульса китайской экономики.