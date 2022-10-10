МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В понедельник доллар США немного укрепился, а инвесторы ждут выхода данных по инфляции, которые, согласно прогнозам, укажут на сохранение сильного ценового давления в американской экономике. Курс рубля усилил снижение в понедельник утром

В то же время британский фунт снижается четвертую сессию подряд, несмотря на то, что Банк Англии усиливает поддержку рынков.

Ожидается, что выходящие в четверг данные покажут замедление годового темпа общей инфляции в США в сентябре до 8,1% с 8,3% в августе и ускорения темпа базовой инфляции до 6,5% с 6,3%.

Согласно вышедшим на прошлой неделе данным, уровень безработицы в США в сентябре снизился, что повысило вероятность сохранения сильного повышательного давления на инфляцию со стороны зарплат и обусловило рост доходности облигаций.

По словам аналитика Westpac Шона Кэллоу, сильные данные и соответствующий рост доходности стали хорошей поддержкой для доллара.

"Они стали еще одним свидетельством того, что экономика США не катится вниз, — сказал аналитик. — Это означает, что в течение следующих трех недель ФРС будет повторять одно и тоже по поводу процентных ставок".

Индекс доллара вырос на 0,33%, до 113,16, поднявшись от минимумов прошлой недели в районе 110 и приближаясь к достигнутому в сентябре 20-летнему максимуму 114,78.

Пара евро/доллар США торговалась со снижением на 0,39%, по 0,9694.