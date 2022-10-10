МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В понедельник доллар США укрепился, в то время как инвесторы ждут выхода данных по инфляции, которые, согласно прогнозам, укажут на сохранение сильного ценового давления в американской экономике. Назван срок, когда доллар окончательно "упадет"

Между тем, британский фунт снижается четвертую сессию подряд, несмотря на то, что Банк Англии усиливает поддержку рынков.

Ожидается, что выходящие в четверг данные покажут замедление годового темпа общей инфляции в США в сентябре до 8,1% с 8,3% в августе и ускорения темпа базовой инфляции до 6,5% с 6,3%.

Согласно вышедшим на прошлой неделе данным, уровень безработицы в США в сентябре снизился, что повысило вероятность сохранения сильного повышательного давления на инфляцию со стороны зарплат и обусловило рост доходности облигаций.

Шон Кэллоу аналитик Westpac, говорит, что сильные данные и соответствующий рост доходности стали хорошей поддержкой для доллара.

"Они стали еще одним свидетельством того, что экономика США не катится вниз, — сказал аналитик. — Это означает, что в течение следующих трех недель ФРС будет повторять одно и тоже по поводу процентных ставок".

Индекс доллара вырос на 0,33%, до 113,18, поднявшись от минимумов прошлой недели в районе 110 и приближаясь к достигнутому в сентябре 20-летнему максимуму 114,78. Пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,4%, по 0,9692.

Банк Англии предпринял попытку снизить опасения по поводу завершения своей экстренной программы покупок облигаций. Финансовые рынки Великобритании в конце сентября обвалились после того, как британское правительство представило план, предусматривающий снижение налогов и наращивание государственных заимствований.

Британский фунт тогда резко снизился и Банк Англии был вынужден вмешаться, чтобы поддержать рынок облигаций. Регулятор в понедельник заявил о готовности приобрести британских гособлигаций на сумму в 10 млрд фунтов (11,07 млрд долларов США), что в два раза превышает предыдущий лимит покупок. Доллар укрепился к основным валютам на данных по рабочим местам в США

Кроме того, Банк Англии создал новый механизм, который должен облегчить кредитным организациям доступ к денежным средствам. Тем не менее, фунт демонстрирует снижение уже четыре сессии подряд, несмотря на усилия центрального банка. На момент написания статьи пара фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,42%, по 1,1046, хотя и оставалась выше рекордного минимума 1,0327, достигнутого 26 сентября.

Геополитическая напряженность и более высокие цены на нефть заставили инвесторов переживать по поводу перспектив экономического роста и покупать доллар США. Тем временем Россия нанесла ракетные удары по Киеву и другим украинским городам в ответ на подрыв Крымского моста.

Пара доллар США/российский рубль впервые с 7 июля превысила отметку 63,00. Пара австралийский доллар/доллар США на фоне усиления американской валюты упала до минимума за два с половиной года на отметке 0,6829.

Резервный банк Австралии на прошлой неделе повысил процентные ставки, но не так значительно, как ожидалось, что дополнительно усилило давление на австралийскую валюту.

Более высокие процентные ставки в той или иной стране обычно увеличивают привлекательность ее активов для инвесторов. Японская иена торговалась без особенных изменений после резкого ослабления в прошлом месяце, которое заставило власти Японии прибегнуть к интервенции на валютном рынке. Пара доллар США/иена торговалась по 145,49.

Торги на китайских рынках возобновились после недели выходных дней. Пара доллар США/юань открылась на отметке 7,10, прежде чем вырасти до 7,1487.