МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник днем ощутимо теряет к доллару и к евро в условиях ухудшения геополитического фона, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Рубль спокойно отреагировал на заявления Путина по Украине

Курс доллара расчетами "завтра" в понедельник на 16.16 мск рос на 1,65 рубля, до 62,65 рубля, евро — на 1,51 рубля, до 61,41 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 14 копеек, до 8,54 рубля, а объем торгов им составлял 83,1 миллиарда рублей против 41,9 миллиарда по евро и 75,7 миллиарда по доллару.

Доллар поднимался к рублю на 2,6%, евро – на 2,4%, а юань — на 1,7%. Рублевая цена нефти составляла около 6,1 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ

Российская валюта в понедельник днем ощутимо падает к доллару, юаню и евро. "Рубль снижается, ощущая давление от усиления геополитической напряженности", — комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании с членами Совбеза сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

Также он заявил, что киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и давно использует террористические методы, включая акты атомного терроризма — ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно, сообщил президент, подчеркнув, что в случае новых терактов на территории РФ ответ Украине будет жестким и "соответствовать уровню угроз".

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

При этом стоимость нефти теряет 0,4% до 97,5 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы оценивают перспективы спроса на "черное золото". В то же время рост курса доллара на форексе поддерживает давление на стоимости нефти.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет днем 0,2% до 113 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Курсовая динамика рубля продолжит определяться преимущественно геополитическими новостями, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург.

"Пока у курса сохраняется потенциал роста выше 63 рублей за доллар. Тем не менее в зависимости от развития геополитической ситуации (в частности при росте опасений наложения ограничений на НКЦ) курс еще может вернуться к более привычным уровням около 59,75-61,5 рубля за доллар", — добавляет он. Аналитик рассказал, что и когда обвалит рубль

Пока курсовая динамика укладывается в привычную картину, и возврат курса к уровням 60-62 рубля за доллар, наблюдавшийся на прошлой неделе, вполне мог быть воспринят некоторыми участниками как начало волны ослабления рубля, рассуждает Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал".

"Возможно, часть участников рынка восстанавливает позиции в иностранной валюте, закрытые в конце сентября. При этом нет информации и каких-то фундаментальных изменениях в показателях платежного баланса, который мог бы привести к сильному и устойчивому ослаблению рубля, так что пока это можно рассматривать как обычное рыночное движение", — резюмирует он.

В краткосрочной перспективе курс будет находиться в диапазоне 60-64 рубля за доллар США, оценивает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".