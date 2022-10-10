МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к вечеру слегка замедлил рост по отношению к евро, но ускорил к иене, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании данных о безработице в США

По состоянию на 17.40 мск курс евро к доллару снижается до 0,9718 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9741 доллара, курс доллара к иене поднимается до 145,73 иены со 145,33 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,17%, до 112,94 пункта.

Доллар продолжает укрепляться, в то время как трейдеры находятся в ожидании публикаций ряда данных из США, которые могут повлиять на динамику валютного рынка.

Так, в среду выйдет протокол сентябрьского заседания Федрезерва, который может дать дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора. Затем в четверг будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Аналитики ждут, что годовая инфляция в стране по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3%.