Доллар продолжил рост в ожидании данных об инфляции в США
Доллар продолжил укрепление в ожидании данных об инфляции в США и протокола заседания ФРС
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к вечеру слегка замедлил рост по отношению к евро, но ускорил к иене, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.40 мск курс евро к доллару снижается до 0,9718 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9741 доллара, курс доллара к иене поднимается до 145,73 иены со 145,33 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,17%, до 112,94 пункта.
Доллар продолжает укрепляться, в то время как трейдеры находятся в ожидании публикаций ряда данных из США, которые могут повлиять на динамику валютного рынка.
Так, в среду выйдет протокол сентябрьского заседания Федрезерва, который может дать дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора. Затем в четверг будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Аналитики ждут, что годовая инфляция в стране по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3%.
https://1prime.ru/Forex/20221010/838416241.html
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