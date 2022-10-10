МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил подумать о возможности большей либерализации ввоза иностранной валюты в Россию, следует из слов директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова. ЦБ считает изменение лимитов на снятие валюты со счетов невозможным

В рамках круглого стола Госдумы председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что многие сталкиваются с проблемой ввоза наличной валюты в страну из-за действующих ограничений. "Сейчас, надо максимально, с моей точки зрения, либерализовать все, что на пользу внутреннему потребителю. Надо давать ему свободно это использовать", — добавил Аксаков.

Чебесков поддержал слова Аксакова: "Касательно ввоза иностранной валюты, тут я, как человек, который занимается финансовой политикой и регулированием в банковской сфере, я это всячески поддерживаю".

"Мы понимаем, что есть дефицит, у нас есть некий стратегический ресурс, граждане как-то ввозят по 10 тысяч долларов, этот ручеек идет, он небольшой, но идет. Но мне кажется, что сейчас, конечно, нужно это еще сильнее либерализовать", — добавил он.

В настоящее время наличная иностранная валюта подлежит обязательному декларированию в случае ее ввоза в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов.