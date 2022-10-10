МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Банк "Хоум кредит" приостановил прием входящих и исходящих валютных переводов в иностранной валюте "из-за действий иностранных банков-корреспондентов", при этом специалисты банка ищут другие каналы для совершения таких переводов, говорится в сообщении кредитной организации. "Коммерсант": в России хотят ужесточить правила переводов денег

"Банк Хоум Кредит приостанавливает прием входящих и исходящих переводов в иностранной валюте по независящим от нас причинам. Из-за действий иностранных банков-корреспондентов на данный момент мы не можем гарантировать проведение валютного перевода даже с увеличенными сроками", — говорится в сообщении банка.

Банк вынужден приостановить переводы в валюте, "чтобы не подвергать риску интересы и средства клиентов, которые могут оказаться заблокированными", уточнили в "Хоум кредит".

Специалисты банка работают над решением этой ситуации. "Мы ищем альтернативные каналы для осуществления валютных переводов. О восстановлении возможности приема входящих и исходящих переводов в иностранной валюте мы сообщим дополнительно", — заключили в кредитной организации.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля 2022 года банк "Хоум кредит" по объему активов занимал 35-е место в российской банковской системе.