МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне геополитических факторов, российская валюта также ослабла к юаню, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль упал на фоне ухудшения геополитической обстановки

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,69 рубля, до 62,69 рубля, евро подорожал на 1,52 рубля, до 61,42 рубля, юань подешевел на 16 копеек, до 8,657 рубля.

Объем торгов юанем составил 92,485 миллиарда рублей против почти 46,64 миллиарда по евро и чуть более 86 миллиардов по доллару.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Рубль в первой половине торгов сильно проседал к доллару и евро, в результате американская валюта подскакивала до 63,095 рубля – максимума с 7 июля, европейская – до 61,7 рубля – максимума с 21 сентября.

Однако в середине дня обе инвалюты отступили от внутридневных максимумов.

Доллар демонстрировал укрепление уже восьмую торговую сессию подряд, при этом сегодня наблюдался наиболее заметный рост американской валюты (который, впрочем, пришелся преимущественно на утренние торги), замечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

"На фоне нового витка эскалации конфликта на Украине, рубль теряет свои позиции с начала торговой сессии. Потенциальные санкции против Национального клирингового центра, которые могли повлиять на торги валютой на Московской бирже, пока откладываются на неопределенный срок, тем самым возрождая интерес участников рынка к "недружественным" валютам", — говорит инвестиционный стратег компании "Алор Брокер" Павел Веревкин.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник доллар может вновь протестировать уровень в 63 рублей, тем не менее при стабилизации геополитической ситуации у курса доллар-рубль все же сохраняется потенциал к снижению в сторону 62 рублей в ближайшие дни, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Рубль продолжает постепенно сдавать позиции

"В ближайшие дни динамика на локальном валютном рынке будет полностью определяться геополитической обстановкой. Впрочем, ослабление рубля будет сдерживаться сохранением комфортной динамики цен на нефть. Кроме того, во вторник банки завершают очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, что может усилить локальный спрос на рублевую ликвидность с поддержкой курса рубля", — говорит Кравченко.

Вероятнее всего, фактор геополитики будет превалировать на текущей неделе, таким образом создавая предпосылки для дальнейшего ослабления рубля, считает Веревкин.