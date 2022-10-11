МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Доллар после некоторого утреннего укрепления к другим основным мировым валютам днем растерял почти весь свой рост курса, в то время как рынки пребывают в ожидании протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Информационное табло со знаком доллара на одной из улиц Москвы

Экономист рассказал, почему мы не увидим доллар по 50 рублей

По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару символически снижается — до 0,9699 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,97 доллара; курс доллара к иене поднимается до 145,74 иены со 145,68 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,11%, до 113,27 пункта.

В итоге курс доллара в целом сейчас не сильно меняется к евро и иене, пока инвесторы в нерешительности в ожидании протокола ФРС, публикация которого запланирована на среду.

Так, трейдеры надеются, что протокол может дать подсказки рынкам о дальнейшей политике регулятора. Кроме того, в четверг выйдет статистика годовой инфляции в США, которая может показать замедление третий месяц подряд. Все эти факторы влияют на курс доллара.