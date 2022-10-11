МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Доллар после некоторого утреннего укрепления к другим основным мировым валютам днем растерял почти весь свой рост курса, в то время как рынки пребывают в ожидании протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Экономист рассказал, почему мы не увидим доллар по 50 рублей

По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару символически снижается — до 0,9699 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,97 доллара; курс доллара к иене поднимается до 145,74 иены со 145,68 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,11%, до 113,27 пункта.

В итоге курс доллара в целом сейчас не сильно меняется к евро и иене, пока инвесторы в нерешительности в ожидании протокола ФРС, публикация которого запланирована на среду.

Так, трейдеры надеются, что протокол может дать подсказки рынкам о дальнейшей политике регулятора. Кроме того, в четверг выйдет статистика годовой инфляции в США, которая может показать замедление третий месяц подряд. Все эти факторы влияют на курс доллара.