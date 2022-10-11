МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Депутат Анатолий Аксаков и сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов и Мухарбий Ульбашев внесли в Госдуму законопроект, который позволит иностранным банкам и брокерам с 1 января 2023 года участвовать в организованных торгах иностранной валютой в России, следует из базы данных нижней палаты парламента. "СПБ биржа" добавит на торги 42 акции с листингом в Гонконге

Документ подготовлен "в целях дальнейшего развития российского внутреннего валютного рынка и повышения эффективности механизма осуществления расчетов в национальных валютах". Он наделяет правительство России полномочием по утверждению перечня юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах в РФ иностранной валютой.

Законопроект также предусматривает возможность допуска иностранных кредитных организаций и иностранных брокеров из дружественных стран к участию в торгах производными финансовыми инструментами (ПФИ), базисным активом которых являются валюта и процентные ставки, что позволит участникам торгов хеджировать валютные и процентные риски.

Помимо этого, согласно пояснительной записке, "личным законом иностранных финансовых организаций, которые могут быть допущены к организованным торгам, не должен быть предусмотрен запрет на заключение на организованных торгах договоров купли-продажи иностранной валюты и договоров ПФИ, а также то, что сделки на организованных торгах данные организации смогут заключать только с центральным контрагентом".

При этом Банк России сможет устанавливать требования к иностранным банкам и иностранным брокерам, при соответствии которым они могут быть допущены к организованным торгам валютой и ПФИ, а также в целях обеспечения устойчивости функционирования финансового рынка вводить ограничения в отношении сделок, совершаемых иностранными организациями на валютном и срочном рынках. Российские компании увеличили объемы сделок на Белорусской товарной бирже

"Предлагаемые законопроектом изменения будут способствовать повышению эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных стран без посредничества доллара и евро и формированию прямых котировок к рублю для удовлетворения растущего спроса российской экономики на расчеты в национальных валютах", — поясняют разработчики.

Они обращают внимание на то, что сейчас в соответствии со статьей 16 закона "Об организованных торгах" разрешен допуск к таким торгам только российских резидентов, созданных в соответствии с законодательством РФ, "которые в большинстве своем не имеют возможности поставлять ликвидность в национальных валютах в необходимых объемах, что сдерживает рост операций и искажает определение рыночного курса рубля к данным валютам".