МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Курс евро во вторник вечером перешел к росту по отношению к доллару после четырех дней снижения, свидетельствуют данные торгов. Курс евро поднялся выше 62 рублей

По состоянию на 18.19 мск курс евро к доллару рос до 0,9711 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,97 доллара. За предыдущие четыре торговых сессии евро подешевел к доллару на 2,8%.

Курс доллара к иене поднимался до 145,72 иены со 145,68 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на символические 0,03%, до 113,11 пункта.

Валютные трейдеры на этой неделе ждут ряд публикаций из США. Так, в среду выйдет протокол сентябрьского заседания Федрезерва. Затем в четверг будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Аналитики ждут, что годовая инфляция в стране по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3% в августе.

Обе этих публикации важны для рынков, поскольку могут указать на дальнейшие действия Федрезерва США, который продолжает ужесточение своей политики для сдерживания инфляции. По словам главы отдела смешанных активов PineBridge Investments Майкла Келли (Michael Kelly), которого цитирует агентство Блумберг, рынки еще не видели влияния "ястребиных" действий центробанка, и эти последствия окажут давление на рисковые активы.