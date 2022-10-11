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2022
https://1prime.ru/Forex/20221011/838430547.html
Доллар и евро выросли к рублю по итогам вторника
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Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 63,66 рубля, евро вырос до 62,48 рубля, а юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 11.10.2022
валюта, рынки, новости, россия, доллар, евро, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 63,66 рубля, евро вырос до 62,48 рубля, а юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 97 копеек — до 63,66 рубля, евро подорожал на 1,06 рубля — до 62,48 рубля, а юань — на 2,6 копейки, до 8,683 рубля.