МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 63,66 рубля, евро вырос до 62,48 рубля, а юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи. Экономист рассказал, почему мы не увидим доллар по 50 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 97 копеек — до 63,66 рубля, евро подорожал на 1,06 рубля — до 62,48 рубля, а юань — на 2,6 копейки, до 8,683 рубля.