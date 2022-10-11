МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рубль подешевел к доллару восьмую сессию подряд и шестую к евро и обновил в ходе торгов вторника минимумы с лета к обеим инвалютам на фоне геополитического давления, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль удерживается от более серьезного ослабления

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 97 копеек, до 63,66 рубля, евро подорожал на 1,06 рубля, до 62,48 рубля, юань вырос на 2,6 копейки, до 8,683 рубля.

Объем торгов юанем составил 85,084 миллиарда рублей против почти 79,09 миллиарда по евро и чуть более 90,23 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ОБНОВЛЯЕТ МИНИМУМЫ

Отечественная валюта подешевел к доллару восьмую сессию подряд и шестую — к евро. За этот период рубль максимально потерял 11,5% к доллару, который поднимался во вторник до 64,61 рубля (максимум с 6 июля), к евро просел на 15% — до 63,05 рубля за евро (максимум с 11 августа, также во вторник).

Начальник отдела инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев отмечает, что обострение ситуации на Украине "резко повысило новый санкционный риск" для экономики РФ. Так, на настроения инвесторов и состояние валют и рынка может повлиять и сегодняшнее собрание лидеров стран G7, дополнил он.

В то же время эксперт отмечает, что сдерживает снижение котировок рубля высокая стоимость нефти Brent, однако существуют риски для роста дефицита бюджета и финансовой стабильности.

Аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, напротив, замечает, что снижение нефтяных цен во вторник может для отечественной валюты выступать неблагоприятным фактором: стоимость фьючерсов Brent вернулась на уровни ниже 95 долларов за баррель в связи с опасениями рецессии. Аналитик рассказал, что и когда обвалит рубль

"Поддержку доллару на российском рынке оказывало укрепление индекса доллара (отношение доллара США к валютам основных торговых партнеров – ред.) на глобальных площадках. Несмотря на то, что к окончанию рабочего дня индекс торговался лишь в небольшом плюсе, большую часть второй половины дня наблюдалось его заметное укрепление", — замечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

"Покупки доллара обусловлены как в целом отсутствием аппетита глобальных инвесторов к риску на данный момент, так и сохранением ожиданий в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США. Также существенное давление на рубль продолжает оказывать обострение геополитической ситуации", — добавляет эксперт.

ПРОГНОЗЫ

На этом фоне валютный рынок, вероятно, продолжит демонстрировать всплеск волатильности, направленный на ослабление курса национальной валюты, полагает Соболев из "Альфа-Форекса".

"Доллар и евро смогли закрепиться выше 60 рублей, что позволит рынку развить рост до 65 и 64 рублей соответственно. Курс юаня к рублю нацелен на рост к уровню 9 рублей", — прогнозирует он.

Григорьев из банка "Санкт-Петербург" полагает, что в текущих условиях курс доллар-рубль в среду может попробовать обновить максимум уже с конца мая, превысив отметку в 64,6 рубля. Тем не менее в среднесрочной перспективе у него сохраняется потенциал опуститься ниже 63 рублей за доллар, добавляет он.