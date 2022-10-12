ТОКИО, 12 окт — ПРАЙМ. Курс японской национальной валюты на торгах в Токио впервые за 24 года с августа 1998 года упал до уровня 146 иен за доллар. Экономист рассказал, почему мы не увидим доллар по 50 рублей

Иена опускалась до уровня 146,25-146,27 за доллар. Это ниже уровня, при котором 22 сентября министерство финансов провело интервенцию на рынке. Тогда курс опустился до 145,9 за доллар. После интервенции, во время которой государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов), что стало рекордной цифрой для одноразовой интервенции, курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.

Падение иены объясняется сильным различием подхода американского и японского центробанков к монетарной политике — Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.