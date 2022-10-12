Курс доллара в начале торгов вырос до 64,27 рубля, юаня - до 8,75 рубля, евро - до 63,16 рубля
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды снижается к доллару, юаню и евро: иностранные валюты растут до 64,27 рубля, 8,75 рубля и 63,16 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 по московскому времени повышался на 61 копейку — до 64,27 рубля, юаня — на 7 копеек, до 8,75 рубля, евро — на 68 копеек, до 63,16 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20221012/838433549.html
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