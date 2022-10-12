МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды снижается к доллару, юаню и евро: иностранные валюты растут до 64,27 рубля, 8,75 рубля и 63,16 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс японской валюты впервые за 24 года упал до уровня 146 иен за доллар

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 по московскому времени повышался на 61 копейку — до 64,27 рубля, юаня — на 7 копеек, до 8,75 рубля, евро — на 68 копеек, до 63,16 рубля.