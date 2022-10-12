Курс доллара к иене вырос до рекорда с 1998 года перед публикацией протокола ФРС США
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро снижается и поднимается к иене в среду утром, при этом курс доллара к иене достиг максимума с 1998 года в 146 иен, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают публикацию протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 7.33 по московскому времени курс евро к доллару рос до 0,9711 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9703 доллара, курс доллара к иене поднимался до 146,21 иены со 145,86 иены, причем показатель превысил 146 иен за доллар впервые с августа 1998 года. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 113,23 пункта.
Внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено вокруг политики Федрезерва и рисков рецессии, новые подсказки может дать протокол ФРС, который будет опубликован позднее в ходе торгов. Рынки надеются найти в документе сигналы по дальнейшей политике регулятора, а также оценку экономической обстановки и прогнозы.
В четверг будет обнародована статистика по годовой инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что рост потребительских цен в стране замедлился до 8,1% с 8,3% в августе. Значение не опускалось ниже 7,5% с начала года, ФРС для борьбы с ростом цен повысил ставку уже пять раз подряд. Инвесторы опасаются, что ужесточение приведет к рецессии.
"Рынкам отчаянно нужна причина, по которой Федрезерв сможет остановить ужесточение, и в последнее время данные не дают им такой возможности в отношении инфляции", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарий инвестиционного стратега All Star Charts Уилли Делвиша(Willie Delwiche).
По данным CME Group, 81% экспертов прогнозируют повышение ставки в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Такими темпами ставка была повышена по итогам трех предыдущих заседаний.
https://1prime.ru/Forex/20221012/838433649.html