МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро снижается и поднимается к иене в среду утром, при этом курс доллара к иене достиг максимума с 1998 года в 146 иен, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают публикацию протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Курс японской валюты впервые за 24 года упал до уровня 146 иен за доллар

По состоянию на 7.33 по московскому времени курс евро к доллару рос до 0,9711 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9703 доллара, курс доллара к иене поднимался до 146,21 иены со 145,86 иены, причем показатель превысил 146 иен за доллар впервые с августа 1998 года. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 113,23 пункта.

Внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено вокруг политики Федрезерва и рисков рецессии, новые подсказки может дать протокол ФРС, который будет опубликован позднее в ходе торгов. Рынки надеются найти в документе сигналы по дальнейшей политике регулятора, а также оценку экономической обстановки и прогнозы.

В четверг будет обнародована статистика по годовой инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что рост потребительских цен в стране замедлился до 8,1% с 8,3% в августе. Значение не опускалось ниже 7,5% с начала года, ФРС для борьбы с ростом цен повысил ставку уже пять раз подряд. Инвесторы опасаются, что ужесточение приведет к рецессии.

"Рынкам отчаянно нужна причина, по которой Федрезерв сможет остановить ужесточение, и в последнее время данные не дают им такой возможности в отношении инфляции", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарий инвестиционного стратега All Star Charts Уилли Делвиша(Willie Delwiche).

По данным CME Group, 81% экспертов прогнозируют повышение ставки в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Такими темпами ставка была повышена по итогам трех предыдущих заседаний.