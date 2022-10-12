МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Власти Японии вновь предупредили инвесторов против продаж японской валюты, после того как в среду доллар США вырос против иены до нового максимума за 24 года. Это вызвало ожидания в отношении нового раунда интервенций. Курс доллара к иене достиг максимума с 1998 года

Пара доллар США/японская иена выросла до 146,35, самого высокого уровня с августа 1998 года. Она превысила уровни, которые в прошлом месяце спровоцировали интервенцию со стороны японских властей, направленную на сдерживание падения своей валюты.

В середине сессии в среду пара доллар/иена торговалась по 146,30, так как трейдеры готовятся к данным по инфляции в США и их последствиям для будущей траектории процентных ставок в США,

"Мы следим за колебаниями валют с повышенным вниманием и готовы принять соответствующие меры в случае чрезмерных движений", — сказал журналистам Хирокадзу Мацуно, главный секретарь кабинета министров.

Ранее министр финансов Японии Сунъити Судзуки заявил о том, что позиция страны не изменилась и в случае необоримости она примет адекватные меры на валютном рынке. "Важна именно скорость изменений на валютном рынке", а не какой-либо уровень, сказал Судзуки по пути в Вашингтон, где он примет участие во встрече министров финансов стран Большой двадцатки. Настроения японских производителей ухудшились в октябре

Ни Мацуно, ни Судзуки не использовали более сильные выражения для описания колебаний в среду: не было таких слов, как "чрезмерные", "односторонние" или "спекулятивные". Это говорит о том, что интервенции прямо сейчас не будет.

В прошлом месяце власти Японии прибегли к продажам доллара и покупкам иены в ходе интервенции на валютном рынке, которая состоялась впервые за 24 года. Они израсходовали 2,8 трлн иен (19,2 млрд долларов), чтобы замедлить быстрое падение иены, которое расценивалось как угроза для экономики.

Участники рынка внимательно следят за тем, как Судзуки интерпретирует позицию Японии в отношении интервенции и получит ли Япония поддержку со стороны США и других стран Большой двадцатки.

Хотя руководители Японии говорили, что им вовсе не обязательно получать согласие США на интервенцию, они неоднократно подчеркивали важность понимания со стороны США.

Инвесторы считают, что действия Японии, предпринятые в одиночку, будут гораздо менее эффективными, чем скоординированная интервенция.