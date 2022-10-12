МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В среду китайский юань укрепился против доллара США благодаря данным, показавшим, что в сентябре кредитование в Китае росло быстрее, чем ожидалось. Юань также получил поддержку со стороны Народного банка Китая, который пообещал сдерживать большие колебания своей валюты.

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Вместе с тем рост юаня сдерживало широкомасштабное укрепление доллара, риск рецессии в мировой экономике и возобновление вспышек COVID в Китае.

На момент написания статьи на континентальном рынке пара доллар/юань торговалась по 7,1671, немного ниже уровня закрытия вторника. Перед началом сессии центральный банк установил срединный курс на уровне 7,1103, почти на том же, что и во вторник.

"Неизменность фиксинга должна стабилизировать ожидания относительно юаня и предотвратить его одностороннее движение", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

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По его словам, юань также поддержали значительно превысившие прогнозы данные, показавшие почти двукратный рост банковского кредитования в Китае в сентябре по сравнению с августом.

Во вторник Народный банк Китая завил о том, что примет меры для стабилизации ожиданий и будет поддерживать с стабильность юаня. Банк также обещал "решительно сдерживать" большие колебания обменного курса.

Но давление на юань сохраняется. В официальной газете Коммунистической парии Китая третий день подряд публикуются материалы о том, что Пекин будет придерживаться политики нулевой терпимости к COVID-19.

Во вторник Международный валютный фонд понизил прогнозы роста ВВП Китая на 2022 и 2023 до 3,2% и 4,4% соответственно, отметив, что частые локдауны оказывают давление на экономику.

"Восстановлению роста экономики Китая все еще мешает связанная с COVID-19 неопределенность, а также слабость потребления и внешнего спроса", — считают экономисты HSBC.