МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Указание Банка России о дополнительных процедурах установления официальных курсов иностранных валют к рублю с использованием альтернативных источников данных зарегистрировано в Минюсте и вступило в силу, соответствующий документ опубликован на сайте регулятора. Курс евро поднялся выше 64 рублей впервые с 7 июля

"Настоящее указание… определяет порядок установления и опубликования Банком России официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю… Настоящее указание в соответствии с решением совета директоров Банка России… вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в документе.

Регулятор для более точного отражения ситуации на рынках подготовил порядок установления официальных курсов иностранных валют с использованием альтернативных источников данных — банковской отчетности и цифровых платформ внебиржевых торгов.

В частности, курс доллара, евро и юаня будет определяться по сделкам, заключенным на организованных торгах Московской биржи за рубли со сроком расчетов "завтра" в период с 10.00 по 15.30 мск, как это происходит в текущий момент. Банк России представит новую траекторию ключевой ставки в октябре

При отсутствии данных Мосбиржи будут использоваться данные сделок, заключенных до 15.30 мск, представленные в Банк России в составе отчетности кредитных организаций. В отсутствие первых двух вариантов будут использованы данные о сделках, заключенных до 15.30 мск в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов. При невозможности расчета значения курса по указанным вариантам, он будет устанавливаться равным значению предыдущего дня.

Курсы других иностранных валют к рублю будут устанавливаться на основе соотношения курса доллара к рублю и официальных курсов доллара к соответствующим валютам, установленных центральными (национальными) банками — эмитентами данных валют — и размещенных на официальных сайтах центральных (национальных) банков в интрнете на 15.30 мск текущего рабочего дня. Числовое значение официального курса валют к рублю округляется до сотых долей копейки, говорится в проекте указания ЦБ РФ.