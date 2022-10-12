МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара в среду днем демонстрирует рост к иене и снижение к евро в преддверии ряда публикаций из США, свидетельствуют данные торгов.

Информационное табло со знаком доллара на одной из улиц Москвы

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По состоянию на 11.39 мск курс евро к доллару растет до 0,9718 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9703 доллара. Курс доллара к иене поднимается до 146,21 иены со 145,86 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на символические 0,09%, до 113,11 пункта.

В среду днем курс доллара торгуется разнонаправленно по отношению к иене и евро, пока рынки пребывают в ожидании ряда публикаций из США. Одной из них является протокол сентябрьского заседания Федрезерва, публикация которого запланирована на вечер среды. Инвесторы ожидают, что протокол может дать подсказки рынкам о дальнейшей политике регулятора.

В четверг будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Аналитики ждут, что годовая инфляция в стране по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3% в августе.