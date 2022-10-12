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2022
https://1prime.ru/Forex/20221012/838442159.html
Доллар и евро в среду продолжили рост
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Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 7,19 копейки — до 63,7559 рубля, курс евро — на 23,86 копейки, до 62,5867 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 12.10.2022
валюта, рынки, новости, россия, доллар, евро, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 7,19 копейки — до 63,7559 рубля, курс евро — на 23,86 копейки, до 62,5867 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.