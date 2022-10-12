МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 7,19 копейки — до 63,7559 рубля, курс евро — на 23,86 копейки, до 62,5867 рубля, следует из данных Банка России. Доллар убавил пыл перед сопротивлением в 65 рублей

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.