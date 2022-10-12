МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Доллар США в среду достиг нового 24-летнего максимума против японской иены, оказавшись выше уровней, достигнутых в прошлом месяце и заставивших власти Японии прибегнуть к интервенции на валютном рынке. Тем временем британский фунт демонстрировал неуверенное восстановление, тогда как инвесторы размышляли над тем, каковы будут следующие шаги Банка Англии. Доллар и иена значительно выросли

Пара доллар/иена на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,48%, по 146,6. После пяти сессий роста подряд пара достигла максимальных уровней с августа 1998 года.

Правительство Японии 22 сентября осуществило первую с 1998 года валютную интервенцию, и пара доллар/иена тогда торговалась по 145,90.

Представители японских властей в очередной раз заявили, что готовы предпринимать необходимые шаги для сдерживания чрезмерных колебаний национальной валюты, хотя неясно, будут ли они ориентироваться на какие-то конкретные уровни.

Учитывая преобладающий тренд на усиление доллара, Банк Японии, возможно, попытается замедлить рост пары доллар/иена на более высоком уровне, заявил Элвин Тэн из RBC Capital Markets.

Иена особенно чувствительна к разнице в доходности долгосрочных гособлигаций США и Японии. Доходность 10-летних долговых бумаг США находится неподалеку от 14-летнего максимума, чуть ниже 4,0%, тогда как доходность аналогичных японских бумаг удерживается около нулевой отметки.

Последствия турбулентности на рынке облигаций Великобритании в последнее время подталкивали вверх доходность гособлигаций за пределами Японии.

Доходность долгосрочных гособлигаций Великобритании вновь выросла, причем доходность 20-летних бумаг достигла 14-летнего максимума после того, как управляющий Банка Англии Эндрю Бейли днем ранее вновь заявил, что регулятор в пятницу завершит свою экстренную программу покупки облигаций, и сказал менеджерам пенсионных фондов к тому времени завершить ребалансировку своих позиций.

Пара фунт/доллар США упала до 2-недельного минимума 1,0925 после комментариев Бейли, однако затем восстановилась и торговалась с повышением на 0,9%, по 1,1062.

Тем не менее, согласно сообщению Financial Times, Банк Англии в частном порядке дал кредитным организациям понять, что готов продолжить покупки облигаций. Кроме того, материалы в других СМИ позволяют предположить, что правительство Великобритании может изменить свою позицию по отдельным элементам представленного недавно "минибюджета", который вызвал волнения на рынках.

Нет явных причин для сокращения коротких позиций по фунту, учитывая тот факт, что "британская валюта все равно падает ввиду замедления мировой экономики", заявил Джордан Рочестер из Nomura.

Опубликованные ранее в ходе сессии данные показали, что экономика Великобритании в августе сократилась на 0,3%. Причиной стали слабость производственной активности и технические работы на нефтегазовых объектах в Северном море.

Евро оставался под давлением, однако торговался без особых изменений, по 0,9709 доллара США.

Чувствительный к риску австралийский доллар упал до минимума за два с половиной года на отметке 0,62395 доллара США.

Биткоин, который тоже обычно реагирует на склонность инвесторов к риску, испытывал нехватку импульса к росту в районе 19 000 долларов США.