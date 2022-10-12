МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду продолжил падать к доллару и евро на фоне локального сокращения валютной ликвидности, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль остается под давлением

Курс доллара расчетами "завтра" в среду на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 76 копеек, до 64,42 рубля, евро — на 27 копеек, до 62,75 рубля, юаня — не изменился и составил 8,683 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее во вторник доллар и евро обновили максимумы с июля, поднявшись до 64,93 рубля и 64,08 рубля.

Объем торгов юанем составил рекордные 118,3 миллиарда рублей против 70,6 миллиарда по евро и 105,2 миллиарда по доллару.

Доллар вырос в среду к рублю на 1,2%, евро – на 0,4%. Рублевая цена нефти составила около 5,95 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду днем пыталась стабилизироваться после ощутимого падения в предыдущие дни. Так, от уровней закрытия 29 сентября доллар подскакивал уже на 7,7 рубля, а евро – на 8,6 рубля. Инвесторы понемногу фиксировали прибыль, продавая иностранную валюту.

Однако тенденция к ослаблению рубля сохранилась. "На курсовую динамику в первую очередь воздействуют выплаты по еврооблигациям (5,7 миллиарда долларов в октябре) и уменьшение валютной ликвидности на фоне оттока капитала", — оценивают аналитики банка "Синара".

Давления на рубль добавил и рынок нефти. Так, стоимость нефти после роста в течение большей части дня около 15.00 мск активно пошла вниз и к 21.25 мск теряла 1,9%, до 92,5 доллара за баррель сорта Brent. Игроки оценивают октябрьский доклад ОПЕК, которая понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до 2,6 миллиона баррелей. Прогноз по росту мирового спроса на 2023 год также понижен — на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 2,34 миллиона баррелей.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом в течение дня прибавлял до 114,8 пункта, сигнализируя об ослаблении спроса на риск.

ПРОГНОЗЫ

В среду курс тестировал важный уровень сопротивления росту в 64,85 рубля за доллар, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Что будет с курсом рубля на следующей неделе

"В случае его преодоления, что впрочем пока не получилось с первой попытки, можно будет говорить о новых целях для доллара на уровне 67,2 рубля, а затем и 70,2 рубля. Мы полагаем, что снижение курса рубля за последние дни носило во многом психологический характер и ожидаем коррекции курса до уровня 62,9-63 рублей. Что касается курса юаня, то пока факторов выхода за пределы коридора 8,5-8,75 рубля не наблюдаем", — добавляет он.

Прогноз по курсу доллара до конца недели – 62-66 рублей, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"На стороне рубля – высокие цены на нефть, некоторая стабилизация эмоционального фона, связанного с геополитикой, и локальный позитив на рынке рублевого долга. На другой чаще весов, которая на этой неделе перевешивает – снижение угроз блокировки операций с токсичными валютами, что заметно уменьшило давление со стороны продавцов американской и европейской валют. В ближайшие сессии могут быть протестированы цели в зоне 65-66 рублей за доллар, но со следующей недели начнется подготовка компаний к налоговому периоду, и доллар может снова откатиться в район 60-62 рублей", — добавляет он.