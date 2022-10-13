МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга растет к доллару, который дешевеет до 64,09 рубля; курс юаня остаётся на уровне 8,68 рубля, евро — 62,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.13 по московскому времени снижается на 33 копейки — до 64,09 рубля, юаня — колеблется на уровне предыдущего закрытия на уровне 8,68 рубля. С евро сделок пока не было.