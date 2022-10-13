МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам несильно изменяется в четверг утром, рынки ждут публикации данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. В США предложили ограничить цену нефти из России до 60 долларов за баррель

По состоянию на 7.29 по московскому времени курс евро к доллару снижается до 0,9702 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9704 доллара, курс доллара к иене опускается до 146,78 иены со 146,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,03%, до 113,29 пункта.

Аналитики прогнозируют, что рост цен в США замедлился по итогам сентября до 8,1% с 8,3% месяцем ранее, об этом станет известно позже в четверг. Инфляция в стране с начала года не опускалась ниже 7,5%, при этом целевой уровень Федеральной резервной системы (ФРС) составляет два процента.

ФРС для борьбы с инфляцией повышает учётную ставку по итогам каждого из последних своих заседаний. По данным CME Group, 79% экспертов прогнозируют повышение этой ставки в ноябре опять на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых. Ужесточение политики усилило на рынках риски рецессии.

"Рынки знают, что инфляция замедляется недостаточно быстро… Отчет об инфляции в четверг может стать напоминанием того, что ФРС все еще играет в догонялки", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика Briefing.com Патрика О'Хара (Patrick O'Hare).