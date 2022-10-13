МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Иена в четверг торгуется вблизи нового 24-летнего минимума, а британский фунт удерживает позиции, захваченные в ходе предыдущей сессии, пока инвесторы ждут приближающегося срока завершения чрезвычайной программы покупки облигаций Банка Англии. Власти Японии вновь предостерегли инвесторов от продажи иены

На торгах в среду пара доллар США/иена поднималась до 146,98 — самой высокой отметки с августа 1998 года, а на момент написания статьи торговалась по 146,82.

Паре совсем недалеко до максимума августа 1998 года 147,64, и она уже значительно превысила сентябрьский максимум 145,90, достижение которого спровоцировало валютную интервенцию со стороны японского правительства.

"Она потеряла привлекательность в качестве валюты-убежища, — говорит про иену Родриго Катрил, старший валютный аналитик National Australia Bank. — Достижение предыдущего максимума (парой доллар США/иена) было воспринято с некоторой осторожностью… теперь этот уровень пробит, и появилось такое чувство, что у пары еще есть некоторый задел для роста, потому что интервенции пока не произошло".

Пара фунт/доллар США снизилась на 0,03% до 1,1095, стабилизировавшись после резкого восстановления в ходе предыдущей сессии.

В среду пара подскочила на 1,25% на фоне сообщений Financial Times о том, что Банк Англии в частном порядке просигнализировал кредиторам о готовности продолжать покупки облигаций после окончания в пятницу срока действия программы покупки облигаций, если этого потребуют условия на рынке, хотя в среду центральный банк и подтвердил, что программа будет завершена 14 октября.

Между тем новое правительство Великобритании в среду заявило, что не будет отказываться от обширного понижения налоговых ставок или сокращать государственные расходы. Бюджетный план правительства ранее вызвал панику на финансовых рынках и в пенсионной отрасли Великобритании. В Федрезерве заявили о преодолении пика инфляции в США

Что касается других валют, пара евро/доллар США выросла на 0,01% до 0,9702, а валюты Австралии и Новой Зеландии пытаются восстановиться после падения к новым многолетним минимумам ранее на этой неделе.

Австралийский доллар подрос на 0,14% до 0,6287 доллара США после снижения до 2,5-летнего минимума 0,62355 в ходе предыдущей сессии. Новозеландский доллар вырос на 0,06% до 0,5611 доллара США, оставаясь недалеко от достигнутого во вторник минимума с марта 2020 года 0,5536.

Внимание рынков сегодня будет направлено на отчет по потребительской инфляции в США. Ожидается, что новые данные усилят аргументы в пользу продолжения агрессивного ужесточения политики ФРС.

Согласно прогнозам, базовая потребительская инфляция в сентябре выросла на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Опубликованный накануне отчет показал, что цены производителей в США в сентябре выросли сильнее ожиданий.

"Здесь будут интересны детали, и крайне важны будут драйверы базовой инфляции, — говорит Катрил. — Значение (индекса инфляции) должно быть намного ниже, чтобы ФРС изменила свою риторику, но мы этого пока не видим".

Вышедшие в среду протоколы сентябрьского заседания ФРС показали, что руководители центрального банка сходятся во мнениях относительно необходимости повышения процентных ставок до более ограничительного уровня (и удержания их на этом уровне в течение некоторого времени), чтобы добиться ослабления приобретшей широкий охват и "неприемлемо высокой" инфляции. При этом протоколы также содержат намеки на готовность ФРС замедлить темп ужесточения денежно-кредитной политики в будущем.