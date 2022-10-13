МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Министры финансов и руководители центральных банков стран Большой семерки (G7) заявили в среду, что будут тщательно следить за волатильностью на валютных рынках, подтвердив, что чрезмерные колебания валютных курсов являются нежелательными. Иена торгуется вблизи нового многолетнего минимума

Отметив, что курсы многих валют в этом году менялись с повышенной волатильностью, финансовые лидеры G7 подтвердили заявления, сделанные в мае 2017 года. Тогда они пришли к согласию в том, что волатильность и хаотичное движение валютных курсов оказывает негативное влияние на экономики и финансовую стабильность в их странах.

Встреча министров финансов и руководителей центральных банков G7 прошла в рамках саммита G20 и Международного валютного фонда в Вашингтоне.

Япония активно добивалась включения в совместное заявление G7 положений о резких изменениях валютных курсах. Японская иена упала до 24-летних минимумов против доллара США, что вынудило Токио провести в конце сентября интервенцию для поддержки национальной валюты, сославшись на то, что "стремительное одностороннее" движение курса иены является спекулятивным.

В заявлении также говорится, что центральные банки G7 "тверды в намерении" обеспечить ценовую стабильность и отслеживать влияние ценового давления на инфляционные ожидания.

G7 продолжит надлежащим образом калибровать темпы ужесточения денежно-кредитной политики, опираясь на экономические данные и предоставляя четкую информацию о своих действиях, говорится в совместном заявлении, текст которого был опубликован Министерством финансов США. В нем также отмечается необходимость стабилизации инфляционных ожиданий и ограничения негативного воздействия ужесточения денежно-кредитной политики на экономическую активность и его последствий для других стран.

Лидеры разных стран мира, собравшиеся на проходящий на этой неделе саммит, объединены общей проблемой: им необходимо обуздать подскочившую инфляцию через повышение процентных ставок, не провоцируя при этом глобальной рецессии. В Федрезерве заявили о преодолении пика инфляции в США

Международный валютный фонд во вторник понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году на фоне комбинированного давления высоких цен на энергоносители и продукты питания и конфликта на Украине, предупредив, что в следующем году ситуация может существенно ухудшиться.

Агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США способствует укреплению доллара против многих других валют, вынуждая центральные банки некоторых развивающихся стран повышать для защиты своих валют процентные ставки, несмотря на слабость роста их экономик.

В заявлении финансовых лидеров G7 также говорится о намерении продолжать призывать страны, являющиеся производителями нефти, к наращиванию добычи для устранения недостатка предложения, а также продолжать диалог с альянсом ОПЕК+, "несмотря на его недавнее разочаровывающее решение".

Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились резко сократить добычу нефти, еще больше уменьшив и без того недостаточное предложение и вызвав резкую критику со стороны президента США Джо Байдена.