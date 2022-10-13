МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Операции с использованием цифровой валюты по состоянию на 31 августа превысили 100 млрд юаней, так как страна продолжает разворачивать применение цифрового юаня. Об этом в среду сообщил Народный банк Китая. G7 планирует внимательно следить за волатильностью на валютных рынках

Эти расходы включают 360 млн операции в пилотных сегментах в 15 провинциях и муниципалитетах, сказали в банке, добавив, что более 5,6 млн продавцов теперь могут принимать платежи в цифровой валюте.

Китай оказался в первых рядах мировой гонки по развитию цифровых валют центральных банков, хотя применение цифрового юаня пока находится на ранних этапах. Объем операций с цифровым юанем вырос с 87,6 млрд юаней к концу 2021 года.

Пилотные регионы предложили почти 30 раундов субсидий в цифровом юане в 2022 году, чтобы поддержать потребление, борьбу с пандемией и более экологически чистый транспорт.

Цифровой юань пока используется в основном для внутренних розничных расчетов, но будет стимулироваться его использование компаниями, а также в сфере финансов, налогообложения и государственных расходов.

НБК также пообещал соединить систему цифрового юаня к системе традиционных цифровых расчетов, в которой доминируют Alipay от Alibaba Group и WeChat Pay компании Tencent Holding, чтобы упростить осуществление операций потребителям и продавцам.