Путин заявил о необходимости активнее переходить на расчеты в нацвалютах
Путин призвал активнее использовать нацвалюты в расчетах для укрепления суверенитета стран
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Более активный переход на расчеты в нацвалютах позволит укрепить финансовый суверенитет стран, участвующих в этом процессе, заявил президент России Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
"В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах", — подчеркнул он.
Кроме того, это позволить развивать внутренние рынки капитала и региональную интеграцию, добавил президент.
Российский лидер также выступил с предложением пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, которая многие годы "позволяла самопровозглашенному "золотому миллиарду" жить за чужой счет".
https://1prime.ru/Forex/20221013/838449104.html
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