МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Более активный переход на расчеты в нацвалютах позволит укрепить финансовый суверенитет стран, участвующих в этом процессе, заявил президент России Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Путин призвал устранять барьеры для восстановления цепочек поставок

"В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах", — подчеркнул он.

Кроме того, это позволить развивать внутренние рынки капитала и региональную интеграцию, добавил президент.

Российский лидер также выступил с предложением пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, которая многие годы "позволяла самопровозглашенному "золотому миллиарду" жить за чужой счет".