МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам снижается в четверг днем, рынки пребывают в ожидании публикации данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. В Федрезерве заявили о преодолении пика инфляции в США

По состоянию на 12.35 мск курс евро к доллару растет до 0,9736 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9704 доллара, курс доллара к иене опускается до 146,76 иены со 146,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,24%, до 113,05 пункта.

Рынки пребывают в ожидании данных об инфляции в США, публикация которых произойдет позже в четверг. Аналитики прогнозируют, что рост цен в стране замедлился по итогам сентября до 8,1% с 8,3% месяцем ранее.

С помощью такой статистики инвесторы рассчитывают понять, насколько эффективным оказывается ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. А если инфляция замедлится, это может побудить ФРС снизить темпы этого ужесточения, что негативно для доллара.

Ранее Федрезерв для борьбы с инфляцией повышал учётную ставку по итогам каждого из последних пяти своих заседаний. Пока, по данным CME Group, 81,3% экспертов прогнозируют повышение этой ставки в ноябре опять на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.