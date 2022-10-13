МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Экспортеры в сентябре продали валюты на российском рынке на 21 миллиард долларов больше, чем купили, а физлица в прошлый месяц на бирже приобрели валюты на 139,4 миллиарда рублей, из них юаней – на 22,7 миллиарда, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. Частные инвесторы купили в сентябре больше акций, чем продали

"СЗКО (системно значимые кредитные организации) — основной агент по реализации валютной выручки экспортеров – оставались крупнейшими продавцами валюты на рынке. Объем нетто-продаж СЗКО как категории участников в сентябре вырос до 693,6 миллиарда рублей (в августе – 431,1 миллиарда). Совокупные объемы чистых продаж крупнейших экспортеров в сентябре увеличились до 21 миллиарда долларов (в августе – 20,8 миллиарда)", — говорится в обзоре.

Основными нетто-покупателями валюты на бирже оставались банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров, а также иных клиентов. Объем покупок данной категории участников значительно вырос – с 320,5 миллиарда рублей в августе до 544,3 миллиарда в сентябре. Значительные объемы валюты приобретали дружественные нерезиденты – 129,5 миллиарда рублей (в августе – 35,7 миллиарда).

"Физические лица на биржевом валютном рынке в сентябре приобрели валюты на общую сумму 139,4 миллиарда рублей, из них юаней – 22,7 миллиарда. На внебиржевом рынке (покупки через крупнейшие банки) ситуация была обратной: за месяц долларов и евро было продано на сумму 161,8 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

На фоне возросшей неопределенности в конце месяца среднедневной объем торгов с 21 по 30 сентября на биржевом валютном рынке увеличился на 61% относительно начала месяца. Основной рост объема торгов наблюдался в валютных парах юань-рубль и доллар-юань, относительно начала месяца объем торгов вырос на 118,8% и 93,2% соответственно (в паре доллар-рубль объем торгов вырос за аналогичный период на 52,1%). Доля валютных пар юань-рубль и доллар-юань в общем объеме торгов увеличилась относительно начала месяца с 23% до 30,4%, оценили в ЦБ РФ.