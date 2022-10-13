МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг днем растет к доллару и меньшей степени — к евро, который в пересчете через рубли торгуется с двухпроцентной премией к форексу, следует из данных торгов. Рубль остаётся под воздействием санкционных рисков

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.45 мск падал на 92 копейки, до 63,5 рубля, евро — на 50 копеек, до 62,25 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 1 копейку до 8,69 рубля, а объем торгов им составлял 75,7 миллиарда рублей против 63,7 миллиарда по евро и 92,6 миллиарда по доллару.

Доллар падал к рублю на 1,4%, евро — на 0,8%, юань почти не менялся. Рублевая цена нефти составляла около 5,85 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ ОТСКОЧИТЬ ВВЕРХ

Российская валюта в четверг днем пытается скорректироваться к доллару после ощутимого падения в предыдущие дни, когда доллар подскакивал на 7,7 рубля от уровней закрытия 29 сентября. Инвесторы фиксируют прибыль, продавая иностранную валюту, особенно по мере приближения налогового периода октября, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность.

При этом на Мосбирже в пересчете через рубли евро торгуется с премией к форексу, равной примерно 2%. Такой перекос в курсообразовании пары евро-доллар на российском рынке указывает на то, что источником общей волатильности российского рынка валюты в последние дни выступает сегмент именно европейской валюты, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"В числе вероятных причин подобного отклонения можно предположить падение экспорта газа в Европу (замедление притока евро), перестройку валютных позиций банков в ожидании финансовых санкций ЕС", — добавляет он.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом прибавляет 0,5% до 113,9 пункта, сигнализируя о подавленном спросе на риск.

Этому способствует то, что угроза инфляции в США остается высокой, что поддерживает риски роста учетной ставки ФРС. Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее. За сентябрь цены выросли на 0,4% после роста в августе на 0,1%. Аналитики ожидали роста на 8,1% и на 0,2%, соответственно.

ПРОГНОЗЫ

Для дальнейшей динамики курса рубля наиболее принципиальной остается общая ситуация с ликвидностью на валютном рынке в стране, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Рубль попытался стабилизироваться после обновления минимумов с лета

"Вероятно, она постепенно будет стабилизироваться, что должно поддержать снижение курса доллара к 62 рублям", — добавляет он.

Стабилизации рубля способствуют продажи валюты экспортерами, так как обороты торгов на спотовом валютном рынке резко возросли, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Видимо, повышенный спрос на иностранную валюту постепенно насыщается, и в этих условиях курс может снизиться до 63 рублей за доллар", — оценивает он.