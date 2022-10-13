ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — ПРАЙМ. Московская биржа намерена расширять юаневую инфраструктуру, в ближайшее время планируется запуск нескольких биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФы), привязанных к юаневым инструментам, рассказал управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов. Центробанк заявил о доверии частных инвесторов к фондовому рынку

"У нас сейчас формируется очень быстро новый сегмент юаневых инструментов. Смотря статистику сентября, юань уже составляет на торговле валютой в сегменте спот 26%. У нас в августе-сентябре разместилось несколько выпусков четырех эмитентов в юанях, которые в сентябре составили 10% вторичного рынка", — рассказал он на уральской конференции НАУФОР.

По словам Пестова, 24% вторичного оборота в юаневых облигациях — это физлица, те, кто ищет, куда инвестировать.

"Мы планируем и дальше расширять юаневую инфраструктуру. В ближайшее время планируется, что выйдут несколько БПИФов, привязанных к юаневым инструментам. И мы скоро планируем запустить расчеты нового бенчмарка на индекс облигаций в юанях", — рассказал он.