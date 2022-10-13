Мосбиржа планирует расширять инфраструктуру в юанях
Мосбиржа планирует начать торги биржевыми ПИФами, привязанными к инструментам в юанях
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — ПРАЙМ. Московская биржа намерена расширять юаневую инфраструктуру, в ближайшее время планируется запуск нескольких биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФы), привязанных к юаневым инструментам, рассказал управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов.
"У нас сейчас формируется очень быстро новый сегмент юаневых инструментов. Смотря статистику сентября, юань уже составляет на торговле валютой в сегменте спот 26%. У нас в августе-сентябре разместилось несколько выпусков четырех эмитентов в юанях, которые в сентябре составили 10% вторичного рынка", — рассказал он на уральской конференции НАУФОР.
По словам Пестова, 24% вторичного оборота в юаневых облигациях — это физлица, те, кто ищет, куда инвестировать.
"Мы планируем и дальше расширять юаневую инфраструктуру. В ближайшее время планируется, что выйдут несколько БПИФов, привязанных к юаневым инструментам. И мы скоро планируем запустить расчеты нового бенчмарка на индекс облигаций в юанях", — рассказал он.
https://1prime.ru/Forex/20221013/838458602.html
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