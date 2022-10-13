МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в четверг к доллару до 63,63 рубля, а к евро – до 62,74 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль отыгрывает потери, пока инвесторы ждут отчета по инфляции в США

Курс доллара расчетами "завтра" в четверг на 19.00 мск (к закрытию) упал на 79 копеек, до 63,63 рубля, евро — на 2 копейки, до 62,74 рубля, юаня — почти не изменился и составил 8,685 рубля.