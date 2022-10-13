2022-10-13T19:18:46+03:00
2022-10-13T19:18:46+03:00
2022-10-13T19:18:46+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20221013/838459508.html
Рубль укрепился к доллару и евро по итогам четверга
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Валюта РФ выросла в четверг к доллару до 63,63 рубля, а к евро – до 62,74 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" в четверг на 19.00 мск (к... ПРАЙМ, 13.10.2022
валюта, рынки, новости, россия, рубль, доллар, евро, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в четверг к доллару до 63,63 рубля, а к евро – до 62,74 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" в четверг на 19.00 мск (к закрытию) упал на 79 копеек, до 63,63 рубля, евро — на 2 копейки, до 62,74 рубля, юаня — почти не изменился и составил 8,685 рубля.