МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг вырос к доллару и почти не изменился к евро после укрепления европейской валюты на форексе, следует из данных торгов. Рубль в четверг днем укрепился к доллару и евро

Курс доллара расчетами "завтра" в четверг на 19.00 мск (к закрытию) упал на 79 копеек, до 63,63 рубля, евро — на 2 копейки, до 62,74 рубля, юаня — почти не изменился и составил 8,685 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанем составил 81,1 миллиарда рублей против 65,3 миллиарда по евро и 98,8 миллиарда по доллару.

Доллар упал к рублю на 1,2%, евро почти не изменился, юань – тоже. Рублевая цена нефти составила около 6 тысяч за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОТСКОЧИЛ ВВЕРХ

Российская валюта в четверг днем корректировалась к доллару после ощутимого падения в предыдущие дни. Так, от уровней закрытия 29 сентября доллар подскакивал накануне на 7,7 рубля. В четверг же инвесторы фиксировали прибыль, продавая иностранную валюту, в частности ввиду приближения налогового периода октября, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность.

Днем волатильность мировых рынков возросла на фоне выхода макроэкономических данных по США. Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее. За сентябрь цены выросли на 0,4% после роста в августе на 0,1%. Аналитики ожидали роста на 8,1% и на 0,2%, соответственно. Таким образом, угроза инфляции в США осталась высокой, что поддерживает риски роста учетной ставки ФРС.

Однако к вечеру евро на форексе перешел к активному росту и прибавлял 0,9%, до 0,9793 доллара. Остальные рынки также демонстрировали возврат аппетита к риску. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,9%, до 112,3 пункта.

Стоимость нефти вечером росла на 2,5%, до 94,8 доллара за баррель сорта Brent. Игроки оценивают данные минэнерго США о том, что стратегический резерв нефти в стране уменьшился за неделю до 408,7 миллиона баррелей — минимума с июня 1984 года.

ПРОГНОЗЫ

В четверг российская валюта стала тяготеть к укреплению, пытаясь нащупать новый уровень консолидации, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Рубль остается под давлением

"Вероятно, уже стабилизирована ситуация, формировавшаяся в течение сентября на фоне опасений блокировки счетов в токсичных валютах, угроза чего в итоге не реализовалась. Цены на нефть при этом остаются на высоких уровнях. По нашим оценкам, в пятницу курс доллара может двигаться в пределах 62-65 рублей", — добавляет он.

Для российского валютного рынка локально преобладающими факторами остаются геополитические события, однако в преддверии налоговых платежей во второй половине месяца участники торгов будут использовать эпизодические подъемы доллара для продажи валютной выручки к платежам в бюджет, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".