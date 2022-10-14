МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы поднимается к доллару до 63,33 рубля, курс юаня подрастает до 8,69 рубля, евро без изменений — 62,74 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс японской нацвалюты упал до 147 иен за доллар впервые за 32 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 31 копейку — до 63,33 рубля, юаня — растет на 1 копейку — до 8,69 рубля. С евро сделок пока не было.