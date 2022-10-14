2022-10-14T07:26:00+03:00
2022-10-14T07:33:29+03:00
2022-10-14T07:26:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20221014/838463183.html
Курс евро превысил 62 рубля в ходе торгов пятницы
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Первая сделка с евро на Московской бирже в пятницу прошла спустя 15 минут с начала торгов — по 62,78 рубля, следует из данных торгов. Курс евро расчетами "завтра" на 7.26 мск... ПРАЙМ, 14.10.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс евро, мосбиржа
https://1prime.ru/images/83759/80/837598094.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83759/80/837598094.jpg
https://1prime.ru/images/83759/80/837598093.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83759/80/837598093.jpg
https://1prime.ru/images/83759/80/837598081.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83759/80/837598081.jpg
https://1prime.ru/energy/20221014/838462389.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Первая сделка с евро на Московской бирже в пятницу прошла спустя 15 минут с начала торгов — по 62,78 рубля, следует из данных торгов.
Курс евро расчетами "завтра" на 7.26 мск повышается на 5 копеек, до 62,78 рубля, доллара — снижается на 16 копеек, до 63,47 рубля, юаня торгуется на уровне предыдущего закрытия — 8,685 рубля.