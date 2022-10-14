МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Первая сделка с евро на Московской бирже в пятницу прошла спустя 15 минут с начала торгов — по 62,78 рубля, следует из данных торгов. Rebelión: Европа повела себя как колония США

Курс евро расчетами "завтра" на 7.26 мск повышается на 5 копеек, до 62,78 рубля, доллара — снижается на 16 копеек, до 63,47 рубля, юаня торгуется на уровне предыдущего закрытия — 8,685 рубля.