МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Курс евро к доллару и курс доллара к иене растут в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают статистику по инфляции в США, в то время как японская валюта продолжает слабеть. Курс японской нацвалюты упал до 147 иен за доллар впервые за 32 года

По состоянию на 7.36 мск курс евро к доллару рос до 0,9783 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9773 доллара, курс доллара к иене поднимался до 147,4 иены со 147,22 иены. В четверг показатель поднимался до 147,68 иены — это самый высокий уровень с августа 1990 года. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,035%, до 112,42 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода данных по инфляции в стране. Так, годовая инфляция в США по итогам сентября составила 8,2% при прогнозе в 8,1%, что усилило ожидания по поводу ужесточения монетарной политики.

При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении ускорилась до 6,6% с 6,3% месяцем ранее — это самый высокий уровень с 1982 года.

"Некоторые инвесторы убеждены, что базовая инфляция скоро будет снижаться. Ужесточение ФРС останется агрессивным — на уровне в 75 базисных пунктов в ноябре и, вероятно, в декабре", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya). Эксперт указывает, что в пиковом значении ставка может превысить 5%.

По данным CME Group, 98% аналитиков закладывают повышение ставки в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Днем ранее такую вероятность допускали почти 80% экспертов. Повышение может стать шестым подряд, причем на 75 базисных пунктов ставка была повышена по итогам трех предыдущих заседаний.