ТАШКЕНТ, 12 окт — ПРАЙМ. Рост объемов денежных переводов из-за рубежа привел к увеличению спроса на наличную валюту и ее временный дефицит в ряде филиалов банков Узбекистана, все операции физических лиц с валютой продолжают проводится без ограничений, сообщает в пятницу ЦБ страны. Экспортеры на российском рынке продали больше валюты, чем купили

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что многие банки стали вводить ограничения для физлиц при получении денежных переводов из-за рубежа, обмене валюты, а также средств со своих валютных счетов на сумму более 500 долларов.

"Предварительные изучения показывают, что временная нехватка на местах наличной иностранной валюты может быть связана с логистикой наличных банкнот в отдаленные филиалы коммерческих банков", — говорится в комментарии ЦБ для СМИ.

Регулятор пояснил, что "в связи со сложившейся геополитической ситуацией в последнее время наблюдается резкий рост объемов трансграничных денежных переводов, что в свою очередь увеличивает спрос на наличную иностранную валюту внутри страны".

По оценке ЦБ, коммерческими банками страны проводится работа по своевременному обеспечению необходимыми наличными валютными средствами филиалов банков, в первую очередь отдаленных филиалов и отделений. "При этом, приоритетное внимание уделяется на удовлетворение потребностей физических лиц, получающих трансграничные денежные переводы из-за рубежа", — отмечается в сообщении. G7 планирует внимательно следить за волатильностью на валютных рынках

"Покупка и продажа иностранной валюты физическими лицами через коммерческие банки, а также проведение операций по денежным переводам осуществляются без ограничений", — добавили в ЦБ.

Ранее ЦБ Узбекистана сообщал, что объем денежных переводов физических лиц из России в Узбекистан в первой половине 2022 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 5,309 миллиарда долларов (81,2% от общих трансферов из-за рубежа). В Узбекистане денежные переводы из РФ остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают более 2 миллионов узбекистанцев, более 60% из них находятся на заработках в РФ.