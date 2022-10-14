МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Китайский юань снизился в пятницу, после того как растущий уровень инфляции в США указал на дальнейшее укрепление доллара. Потери были ограничены усилиями Пекина по стабилизации национальной валюты перед съездом Коммунистической партии Китая, который начнется в воскресенье. Операции с цифровой валютой в Китае превысили сто миллиардов юаней

Континентальный юань в середине дня торговался по 7,1735 юаня за доллар, с небольшим понижением по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

В четверг вечером юань упал в цене более чем на 0,6% и достиг минимума за две недели 7,2251, после того как данные показали, что базовая инфляция потребительских цен в США в сентябре продолжила расти. Такие данные являются аргументом в пользу дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок в США, которое будет оказывать поддержку доллару.

В пятницу Народный банк Китая установил срединный курс национальной валюты на уровне 7,1088 за доллар, то есть примерно там же, где он был всю эту неделю. По словам аналитиков, такая тактика помогает стабилизировать юань в преддверии съезда.

В воскресенье председатель Си Цзиньпин выступит с речью на открытии съезда. Ожидается, что он сохранит свой пост на третий срок, что укрепит его репутацию как самого сильного лидера Китая после Мао Цзэдуна.

Особого внимания заслуживает эта вступительная речь, а также информация о различных перестановках в руководстве, но, по словам аналитиков, на съезде вряд ли будут приняты решения о немедленных и существенных переменах в политике, которые могли бы оживить экономику. Центробанк Китая усилит меры по стимулированию экономики

"Вне всякого сомнения, Си Цзиньпин буде переизбран", — сказал портфельный менеджер Janus Henderson Investors Эйлс Коутни. — Рынкам следует интересоваться тем, не возобновит ли Пекин после съезда давление на технологический сектор, рынок недвижимости и на другие значимые отрасли".

По словам Коутни, слабость фондового рынка Китая и его валюты отражает опасения инвесторов.

Согласно вышедшим в пятницу данным, рост потребительских цен в Китае в сентябре ускорился до максимума с апреля 2020 года. В то же время глава центрального банка Китая пообещал усилить поддержку экономики.

Вместе с тем экономисты Capital Economics отмечают, что слабость юаня ограничивает возможности стимулирования экономики.

"Основным сдерживающим фактором сейчас является юань, который торгуется на минимумах более чем за десять лет, — написали экономисты инвесторам. — Мы не ожидаем понижения ставок до тех пор, пока давление на валюту не ослабнет".