МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу продолжает повышаться второй день подряд против доллара и евро, который после утренних попыток роста ушел в минус, на фоне стабилизации ситуации с валютной ликвидностью, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Экспортеры на российском рынке продали больше валюты, чем купили

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.04 мск снижался на 60 копеек, до 63,03 рубля, евро — на 26 копеек, до 62,48 рубля, юань прибавлял 1 копейку, до 8,7 рубля, следует из данных Московской биржи.

Объем торгов юанем составляет 13,8 миллиарда рублей, долларом — 17 миллиардов, евро — 29 миллиардов рублей.

Рубль с утра продолжает подрастать после чувствительного снижения на прошлой и в первой половине текущей недели, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Ситуация с ликвидностью на российском валютном рынке, нарушенная в предыдущие торговые сессии, постепенно улучшается, поэтому вероятность того, что курс доллара сегодня пойдет вниз, растет, отмечает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

"Прогноз по курсу на сегодня: диапазон 62-64 рубля за доллар", — добавляет он.