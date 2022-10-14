ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Резкое укрепление доллара США на протяжении текущего года до рекордного с 2000 года уровня привело к значимым макроэкономическим последствиям для почти всех стран мира, говорится в опубликованном в обзоре Международного валютного фонда (МВФ). Аналитик раскрыл, сколько доллар будет стоить через месяц

"Доллар находится на своем высочайшем уровне с 2000 года, укрепившись с начала этого года на 22% к йене, на 13% к евро и на 6% к валютами развивающихся рынков. Подобное резкое укрепление доллара в течение месяцев оказало измеримые макроэкономические последствия на почти все страны, учитывая доминирование доллара в международной торговле и финансах", — указано в документе.

"Для многих стран, которые ведут борьбу за снижение инфляции, ослабление их валют по отношению к доллару сделало это сражение еще более трудным", — добавили в МВФ.

По оценкам международной организации, усиление американской валюты отражается в платежных балансах государств по всему миру, а также ведет к повышению нагрузки при выплате трансграничных кредитов и заимствований, "примерно половина" которых номинирована в долларах. Глава МВФ оценила вероятность наступления глобальной рецессии

Кроме того, для развивающихся экономик характерна высокая зависимость от импорта, значительная часть которого также оплачивается в долларах.

Как полагают в МВФ, подобная ситуация может привести к "росту напряженности на финансовых рынках", включая потерю интереса инвесторов к активам развивающихся экономик и оттоку капиталов с них.

В качестве возможных инструментов решения проблемы МВФ предлагает рассматривать ограниченные валютные интервенции со стороны центробанков и повышать устойчивость экономик. Вместе с тем, в организации рекомендуют сохранять инвалютные резервы на случай "потенциального усиления оттоков" капитала.