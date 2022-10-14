МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару увеличивается в пятницу утром, демонстрируя четвертый день роста подряд после исторического минимума, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. МВФ рекомендовал европейским центробанкам продолжать жесткую политику

По состоянию на 18.40 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался на 1,09% — до 1,1206 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1329 доллара.

Курс евро к доллару снижался до 0,9741 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9773 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 148,48 иены со 144,22 иены, продолжая торговаться на минимуме с 1990 года. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,61%, до 113,08 пункта.

В пятницу глава минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики страны Квази Квартенг сообщил, что подал в отставку. На пост министра финансов был назначен экс-глава британского МИД Джереми Хант.

Ранее британское правительство во главе с премьер-министром Лиз Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов.

"Мыльная опера", которую из себя представляет британская политика, продолжает влиять на валютные рынки в пятницу", — цитирует Франс Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).