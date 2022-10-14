МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Британский фунт резко упал против доллара США в пятницу после того, как премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила министра финансов и отказалась от некоторых частей своего экономического плана, который вызвал такую сильную нестабильность британской валюты и облигаций. В ФРС спрогнозировали пик ставок на уровне до пяти процентов

Между тем доллар США продолжил свой рост против ослабшей японской иены, достигнув нового 32-летнего максимума 148,86. На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась с повышением на 1,05%, по 148,74. Доллар нацелился на самый значительный недельный рост с середины августа. Трейдеры вновь находятся в ожидании любых возможных действий со стороны финансовых регуляторов Японии, направленных на ограничение падения иены.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки в четверг повторил о готовности правительства принять меры против повышенной волатильности валюты. В прошлом месяце Япония прибегла к интервенции с покупками иены впервые с 1998 года.

"На наш взгляд, интервенция японских властей с целью поддержки иены представляется успешной, хотя мы полагаем, что вскоре они снова попытаются сделать это", — сказал Джонатан Петерсен, старший рыночный экономист Capital Economics. — Учитывая наше мнение о том, что доходность облигаций США снова упадет, мы по-прежнему думаем, что понижательное давление на иену ослабнет, причем ждать осталось не так уж долго. Она является одной из немногих основных валют, которая, как мы ожидаем, укрепится против доллара к концу года."

Тем временем фунт упал второй день подряд против доллара и на момент написания статьи торговался с понижением на 1,4%, по 1,1167.

Квази Квартенг сказал, что покидает свой пост по приказу Трасс после того, как ему пришлось спешно вернуться в Лондон накануне, покинув заседания МВФ в Вашингтоне. Квартенга сменит бывший министр иностранных дел Джереми Хант.

В пятницу Трасс, которая занимает пост премьер-министра всего 37 дней, сказала во время пресс-конференции, что ключевой корпоративный налог будет расти со следующего года. При этом она подтвердила, что зашла "дальше и быстрее", чем ожидали рынки.

"Уход Квартенга не решает проблему, но ослабляет одну из них", — отметил Эрик Нельсон, аналитик Wells Fargo Securities в Нью-Йорке.

"Мы все еще знаем, что продажи активных облигаций Банка Англии предположительно будут осуществляться в конце этого месяца. Это по-прежнему оказывает довольно негативное влияние на фунт. Наблюдается энергетический кризис и теперь встает вопрос о том, как долго этот премьер-министр будет занимать свой пост", — добавил он.

Евро также вырос против фунта, почти на 1%, до 87,07. В условиях волатильности и напряженности на рынке доллар США сохраняет свой статус валюты-убежища. Индекс доллара повысился на 0,6%, до 113,28.

Согласно данным, опубликованным в пятницу, розничные продажи в сентябре остались без изменений, так как устойчиво высокая инфляция и быстро повышающиеся ставки ограничивают спрос на товары. Согласно пересмотренным с повышением данным, в августе продажи выросли на 0,3%.

Отчет Мичиганского университета в пятницу показал дальнейшее улучшение потребительских настроений в октябре, хотя инфляционные ожидания немного ухудшились, так как средние цены на бензин в стране вернулись к 4 долларам за галлон после падения летом.

Оба этих отчета не изменили ожиданий относительно того, что на своем ноябрьском заседании ФРС повысит ставки еще на 75 б.п.

"Вопрос теперь таков: Собирается ли ФРС повысить ставку еще на 75 б.п. в декабре? Данные по розничным продажам и опубликованный вчера отчет по потребительским ценам (CPI) все больше и больше указывают на это, — отметил Нельсон из Wells Fargo. — Это усиливает доминирование доллара".

Между тем пара евро/доллар упала на 0,5%, до 0,9726.